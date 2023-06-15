العالم اليوم - وفاة رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور عن 93 عاماً

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:21 صباحاً - توفي الرسام في منشورات "مارفيل" للشرائط المصوّرة جون روميتا سينيور عن 93 عاماً، على ما أعلن نجله الثلاثاء، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدرمان".

وكتب ابنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه صباح اليوم الاثنين".

ووصفه بأنه "أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه (...). لقد كان أعظم إنسان عرفته".

وعمل روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930 مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفيل" الخارقين ومنهم سبايدرمان.

وروى روميتا سينيور عام 2001 في مقابلة مع مجلة "ألتر إيغو" المتخصصة في الشرائط المصوّرة "لم أكن قد قرأ سبايدرمان قط أو حتى عرفت بوجوده حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات وقال لي + هل ترغب في تجربة سبايدرمان؟+".

وشارك روميتا ستان لي أيضاً في ابتكار "ديرديفيل" (Daredevil)، وهو أول بطل خارق رسمه روميتا سينور لحساب "مارفل"، بحسب المقابلة.

توفي ستان لي عن عمر يناهز 95 عاماً في عام 2018، وهو العام نفسه الذي توفي فيه ستيفن ديتكو، المؤلف المشارك في سبايدر-مان، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وعمل روميتو جونيور (55 عاماً) كوالده، على "ذي أميزينغ سبايدر-مان" و"ديرديفيل".

وفي مرحلة مبكرة من حياته المهنية، عمل روميتا سينيور أيضاً في دار نشر منافسة هي "دي سي كوميكس".

واشتهر الأبطال الخارقون اعتباراً من عام 1938 مع ولادة "سوبرمان" في العدد الأول من "أكشن كوميكس"، وانضم إليه "باتمان" في السنة التالية.