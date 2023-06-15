ستولتنبرج: أوكرانيا والناتو يناقشان حزمة المساعدات متعددة السنوات

جدة - نرمين السيد - أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لـ "الناتو"، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الحلف سيجتمعون مع وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف لمناقشة حزمة المساعدات المتعددة السنوات لأوكرانيا، وكذلك لتقييم أحدث التطورات على الأرض فى ضوء العملية العسكرية الروسية.





وبحسب ما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أوضح ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأربعاء، فى بروكسل، أن اجتماع وزراء دفاع الناتو سيبدأ فى 15 يونيو، حيث يبحث الاجتماع تقديم تمويل كبير لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع على نفسها على المدى الطويل. جدير بالذكر، أن مكتب المدعى العام الأوكرانى أعلن فى وقت مبكر من أمس الأربعاء، مقتل 488 طفلا وإصابة 1016 آخرين، منذ بدء الحرب الروسية فى أوكرانيا 24 فبراير 2022.

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