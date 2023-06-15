الخارجية الروسية ترد على قرار برلين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" أمس الأربعاء: "إن إغلاق القنصليات الروسية فى ألمانيا يمثل ضربة للعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت:" أن ردنا على ذلك سيأتى دون شك، ولكن يتعين التفكير فيه بعمق ليتناسب مع مصلحتنا"، مشيرة إلى أن بلدها لم تكن البادئة بمثل هذه الخطوات لتدمير العلاقات مع ألمانيا.

وتابعت:" أن روسيا استثمرت الكثير من الجهد فى هذه العلاقات لعقود من الزمن، وما ستقوم به ألمانيا من إغلاق القنصليات الروسية سيواجه برد روسى يجرى العمل عليه حاليا".