الخارجية الروسية ترد على قرار برلين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" أمس الأربعاء: "إن إغلاق القنصليات الروسية فى ألمانيا يمثل ضربة للعلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضافت:" أن ردنا على ذلك سيأتى دون شك، ولكن يتعين التفكير فيه بعمق ليتناسب مع مصلحتنا"، مشيرة إلى أن بلدها لم تكن البادئة بمثل هذه الخطوات لتدمير العلاقات مع ألمانيا.
وتابعت:" أن روسيا استثمرت الكثير من الجهد فى هذه العلاقات لعقود من الزمن، وما ستقوم به ألمانيا من إغلاق القنصليات الروسية سيواجه برد روسى يجرى العمل عليه حاليا".
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