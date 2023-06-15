العالم اليوم - نمو إنتاج المصانع في الصين بأبطأ وتيرة منذ فبراير

انتم الان تتابعون خبر نمو إنتاج المصانع في الصين بأبطأ وتيرة منذ فبراير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 07:20 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع 3.5 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء دون التوقعات بشكل طفيف، إذ يزيد تباطؤ الطلب في الداخل والخارج من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.

قراءة مايو أيار هي أبطأ نمو منذ فبراير.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6 بالمئة من 5.6 بالمئة في أبريل.

وأفات بيانات من المكتب الوظني للإحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، قفزت 12.7 بالمئة في مايو عن الفترة نفسها من العام السابق، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4 بالمئة في أبريل.

وكان المحللون يتوقعون زيادة 13.6 بالمئة.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.

لكن بدا بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول فقد قدرا كبيرا من الزخم، مما دفع البنك المركزي هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية.