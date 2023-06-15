قيس سعيد: تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين سعيّد ، وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبى أمس الأربعاء، والذى تم خلاله التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولى، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبى.
وجدّد سعيد موقفه من ظاهرة الهجرة التى توصف بأنها غير شرعية والتى لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضى على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التى كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولى يجمع كل الدول المعنية؛ وهى دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
وعلى صعيد آخر، أوضح سعيد موقفه من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية، وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى.
ودعا إلى التفكير معا فى عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق.
كما تم التطرق إلى ضرورة التعاون فى مجال الطاقات المتجددة حيث أشار سعيد فى هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع فى تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التى هى المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.
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