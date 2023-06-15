المفوضية الأوروبية تعتمد توجيهات استئناف مفاوضات اتفاقية المعادن الحرجة

جدة - نرمين السيد - صادقت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، على توجيهاتها لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن الحرجة مع الولايات المتحدة "CMA"، بهدف تعزيز سلاسل التوريد بين الجانبين فى مجال المواد الخام الأساسية الضرورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.





وذكرت المفوضية الأوروبية فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى قبل قليل أن الاتحاد الأوروبى صدر وحده فى عام 2022 ما قيمته 8.3 مليار يورو من المواد الخام الهامة ذات الصلة بهذه الصناعة.

فيما سيضمن إبرام اتفاقية CMA بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة كحليف منح الاتحاد الأوروبى وضعًا مكافئًا لشركاء اتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة وفقًا لقانون خفض التضخم الأمريكى.

وستتمكن شركات الاتحاد الأوروبى بعد ذلك من التنافس على قدم المساواة مع منافسى الولايات المتحدة ودول ثالثة فى السوق الأمريكية، مثل تشيلى وجمهورية كوريا واليابان.

وأضاف البيان أن اتفاق CMA بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة سيساعد أيضًا فى تعزيز القدرات الإنتاجية للاتحاد الأوروبى فى القطاعات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية. وستساعد الأحكام القوية المتعلقة بالبيئة والعمالة على ضمان زيادة المعروض من المواد الخام الأساسية ذات المصادر المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الاتفاقية فى تعزيز قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية وقانون المواد الخام الحرجة الذى اقترحته المفوضية، والذى يهدف إلى توسيع نطاق تصنيع الاتحاد الأوروبى للتقنيات المحايدة الكربونية الرئيسية.

وبمجرد اعتماد التوجيهات التفاوضية من قبل المجلس الأوروبى، ستخول المفوضية التفاوض على اتفاقية تتضمن أحكامًا من بين ذلك تسهيل التجارة، بحيث يمكن استخدام المواد الخام الهامة المستخرجة أو المعالجة فى الاتحاد الأوروبى فى المركبات المؤهلة للحصول على إعانات ائتمان المركبات النظيفة فى الولايات المتحدة وتعزيز التعاون لجعل قطاع المواد الخام الحيوى أكثر استدامة من خلال تشجيع الحماية البيئية العالية والمعايير الفنية الدولية ونهج الاقتصاد الدائرى ثم تعزيز حقوق العمل فى قطاع المواد الخام.. بحسب البيان.