الجيش اللبنانى: تبادل لإطلاق النار مع عصابة مسلحة فى بعلبك

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، تنفيذ عملية استخباراتية ناجحة فى بلدة حورتعلا بمنطقة بعلبك، لملاحقة عصابة مسلحة يقودها أحد المطلوبين، والذى يتهم بالضلوع فى إطلاق النار على دورية تابعة لمديرية المخابرات فى الـ 16 من فبراير الماضى، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين.





تشتبه السلطات أيضًا بتورط العصابة فى أنشطة تجارة المخدرات والسرقة، فيما تأتى هذه العملية كجزء من جهود الجيش اللبنانى لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن فى المنطقة. وأوضح الجيش - فى بيان أمس الأربعاء، أنه أثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، مشيرا إلى أن العملية تبعها قيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات فى المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم. وأشار الجيش اللبنانى إلى أنه تم القاء القبض على عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربى، موضحا أن التحقيقات بدأت مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لضبط بقية أفراد العصابة.

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