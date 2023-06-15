بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما جاء فى بيان نُشر على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن بلينكن سيلتقى، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، كبار المسئولين فى جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشكل مسؤول.

ومن المقرر أن يطرح بلينكن أيضا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك للنقاش، فضلا عن مناقشة المسائل العالمية والإقليمية والتعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة بين البلدين.

ويحضر وزير الخارجية الأمريكى، أثناء زيارته للندن، مؤتمر تعافى أوكرانيا للمساعدة فى حشد الدعم الدولى من القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة أوكرانيا على التعافى من جرّاء العملية الروسية الخاصة عليها، كما من المقرر أن يلتقى نظراء له من المملكة المتحدة وأوكرانيا إلى جانب شركاء وحلفاء آخرين.