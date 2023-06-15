العالم اليوم - الدولار يصعد بعد تلميحات الفيدرالي بمزيد من رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الدولار يصعد بعد تلميحات الفيدرالي بمزيد من رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 08:18 صباحاً - ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلندا وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما.

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى أواخر هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28 بالمئة إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.

هبط اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35 بالمئة إلى 152.26 ين.

كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46 بالمئة إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68 بالمئة إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1 بالمئة ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.