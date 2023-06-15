لافروف: روسيا مستعدة لزيادة الإمدادات الغذائية لهذه الدول

ووفقًا وكالة "تاس" الروسية، قال لافروف، فى تصريحات أدلى بها فى الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة البحر الأسود، "سأكرر استعداد روسيا لزيادة حجم إمدادات الغذاء والأسمدة بشكل جدى بشروط مربحة وتفضيلية، بما فى ذلك مجانًا لمعظم الدول المحتاجة".
وأضاف "نتخذ إجراءات فعالة للتعامل مع أزمة الغذاء العالمية فى أفقر دول الجنوب"، مؤكدا أن الأزمة ناجمة فى المقام الأول عن عقوبات غير مشروعة من قبل الغرب.
وكان لافروف قد أعلن عن مبادرات موسكو للتعامل مع أزمة فى دول جنوب الكرة الأرضية فى اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود.
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