إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص المطاطى وآخر بالرصاص الحى جراء اشتباكات اندلعت الليلة الماية خلال اقتحام قوات قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة الغربية من عدة محاور.





وأضافت مصادر طبية فى المدينة، إن الاشتباكات، أسفرت عن إصابة العشرات بالاختناق، واصفة إصابة الشاب فى الرأس بالخطيرة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية وجرافات، مشيرين إلى أن القوات تًحاصر منزلا فى منطقة "رفيديا".

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