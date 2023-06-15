رئيس وزراء فلسطين: دول العالم تقف مع حل الدولتين وإسرائيل تقوم بتدميره

جاء ذلك خلال كلمة اشتيه فى يوم دول الشمال الأوروبى "الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا"، برام الله، بحضور عدد من الوزراء وقناصل وسفراء وممثلى دول العالم المعتمدين لدى دولة فلسطين والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف أشتية إننا "نبذل الجهود كافة مع المجتمع الدولى لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، فى ظل الفراغ السياسى الذى نواجهه، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة".
وتابع أشتية "ما زالت إسرائيل تحرمنا من حقنا فى عقد الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدس، ونطالب من خلالكم بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها خاصة ممارسة شعبنا حقه بالانتخابات".
وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع دول الشمال الأوروبى، وموقفها الثابت بالالتزام بالقانون الدولى وحقوق الإنسان ودعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
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