القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يسيطر على ولاية كردفان والمواقع الحيوية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن قوات الجيش تواصل عمليات مداهمة وتتبع الدعم السريع، مشيرة إلى وجود تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى سماء العاصمة. وتابعت أن الجيش السودانى يسيطر على ولاية كردفان والمواقع الحيوية، كذلك يقضى بنسبة كبيرة على ارتكازات المسلحين بالخرطوم. وفيما يخص الأوضاع الإنسانية، أوضحت القناة الإخبارية، أنها صعبة للغاية، مشيرة إلى ارتفاع كبير بأعداد الضحايا والمصابين جراء المواجهات فضلا عن استمرار عمليات النزوح.

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