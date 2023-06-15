استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

وأعلنت مصادر طبية بمستشفى النجاح فى نابلس عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على المدينة.
وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحى ونُقلا إلى المستشفى، أحدهما بحالة حرجة.
وأضاف أن شابًا آخر أصيب بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل اثنين منهم إلى المستشفى.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المنازل المستهدفة بالغاز السام، لنقل المصابين إلى المستشفى، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز، بشكل مباشر، وأطلقت النار على أخرى فى أثناء توجهها لإخلاء حالة مرضية من منزل ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي، رغم التنسيق المسبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت مديرية الدفاع المدنى فى نابلس، أن طواقمها تعاملت مع حريق مركبة فى شارع المنتزه، وحريق آخر فى منزل بالمنطقة ذاتها، بسبب إلقاء الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاههما بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة سكان المنزل بحالات اختناق.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل فى منطقة رفيديا، وأخلت عددًا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لهدمه.
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