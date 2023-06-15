العالم اليوم - ارتفاع مفاجئ في الصادرات اليابانية خلال مايو

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع مفاجئ في الصادرات اليابانية خلال مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 10:20 صباحاً - ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب ما أعلنته وزارة المالية اليابانية، الخميس.

يأتي ذلك بالمقارنة مع انخفاض 0.8 بالمئة على أساس سنوي توقعه 16 خبيرا اقتصاديا في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وتراجعت الواردات 9.9 بالمئة في العام المنتهي في أبريل، منخفضة للشهر الثاني على التوالي، مقابل متوسط تقديرات يشير إلى انخفاض 10.3 بالمئة.

وسجل الميزان التجاري عجزا 1.3725 تريليون ين (9.80 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات لعجز 1.3319 تريليون ين.

وكان معدل النمو في اليابان قفز في الربع الأول من العام إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، بما يفوق التوقعات، وذلك مقارنة مع القراءة الأولية البالغة 1.6 بالمئة.