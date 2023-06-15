أستراليا تمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان فى العاصمة كانبيرا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى للبلاد، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





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