تايوان ترصد 7 مقاتلات و4 سفن حربية صينية فى محيط الجزيرة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح فى ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية. وكان وزير الدفاع التايوانى، قد أعلن فى وقت سابق، أن جيش التحرير الصينى قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوى والبحرى الإقليمى لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة.

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