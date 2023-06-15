واشنطن تحصل على حق استخدام القواعد العسكرية فى بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - حصل الجيش الأمريكى على حق تطوير وتشغيل قواعد عسكرية فى بابوا غينيا الجديدة، بموجب اتفاق أمنى تاريخى يندرج فى إطار جهود واشنطن لتطويق الصين فى المحيط الهادئ، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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