العالم اليوم - التضخم يعاود الارتفاع في السعودية إلى 2.8% خلال مايو

انتم الان تتابعون خبر التضخم يعاود الارتفاع في السعودية إلى 2.8% خلال مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 11:18 صباحاً - ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.8 بالمئة في مايو الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في أبريل، بعد تباطؤه في الشهور الثلاثة السابقة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن وأسعار بعض المواد الغذائية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 23.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها المؤثر في المؤشر.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وكذلك ارتفعت أسعار قسم النقل 1.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 0.2 بالمئة خلال مايو، بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أبريل.

وتوقع البنك المركزي السعودي أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، بحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره الأربعاء.