السويد والنرويج: تزويد أوكرانيا بــ 9 آلاف قذيفة مدفعية إضافية

جدة - نرمين السيد - وفى السياق نفسه، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل معدات للدفاع الجوى وذخائر بقيمة 2.1 مليار دولار. وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب جديدة فى المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، قائلة إن قواتها استعادت سبع قرى من القوات الروسية على طول جبهة تمتد لحوالى 100 كيلومتر جنوب شرق أوكرانيا.

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