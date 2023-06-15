الناتو: دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فارقا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نرى قتالا عنيفا يحرز فيه الأوكرانيون تقدما على الأرض، ونتوقع تعهدات جديدة بشأن تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا. وتابع بأن مجموعة الاتصال النووى بالناتو ستبحث مستوى جاهزية الحلف، مضيفا أن زيادة إنتاج الذخيرة ومتطلبات الدفاع على رأس أولوياتنا، بحسب القناة الإخبارية.

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