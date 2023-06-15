العالم اليوم - لويد أوستن يؤكد وقوف الناتو مع أوكرانيا على المدى البعيد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 12:22 مساءً - دعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الخميس، الدول الداعمة لأوكرانيا إلى توفير مزيد من الذخائر لكييف، مؤكدا دعم بلاده المستمر لأوكرانيا بكل القدرات الضرورية في حربها مع روسيا.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الأميركي خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل.

وأكد أوستن في كلمته خلال اجتماع الناتو لتعزيز قدراته بمجال إنتاج الذخائر، أن بلاده ستواصل مد أوكرانيا بكل القدرات الضرورية في حربها مع روسيا.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي وقوف حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع أوكرانيا على المدى البعيد.

ويبحث وزراء دفاع الناتو سبل دعم كييف ومناقشة التوسع في القدرات الإنتاجية للأسلحة والذخائر، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في قمة الحلف المقبلة في يوليو. وأكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بأن دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فارقا في أرض المعركة..

وهذا الحدث هو آخر اجتماع رفيع المستوى قبل القمة السنوية المقررة للحلف في فيلنيوس في يوليو حيث ستكون علاقة الحلف مع أوكرانيا والإنفاق الدفاعي على رأس جدول الأعمال.