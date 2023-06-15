العالم اليوم - فيديو.. دخل مرحاض منزله ليصدم بـ"ثعبان مرقط"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دخل مرحاض منزله ليصدم بـ"ثعبان مرقط" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 12:22 مساءً - أصيب رجل أسترالي بالخوف الشديد في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند، عندما اكتشف ثعبانا ضخما فوق باب حوض الاستحمام.

وقال أنتوني جاكسون من شركة "هدسون سنيك كاتشينغ" إنه تم استدعاؤه إلى المنزل صباح الأربعاء من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه.

ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورا على "فيسبوك"، تُظهر ثعبانا مرقطا فوق إطار باب الحمام.

وتمكن جاكسون من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية.