العالم اليوم - وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي.. "ستوكس 600" باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي.. "ستوكس 600" باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الخميس، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من اليوم، وذلك في أعقاب إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيقر مزيدا من الزيادات خلال العام الجاري.

وحد صعود سهم "إتش اند إم" من الخسائر بعض الشيء، ورفع أسهم قطاع التجزئة بعد الإعلان عن بداية جيدة للمبيعات في يونيو، الشهر الأول من الربع الثالث للشركة.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود سهم "إتش اند إم" السويدية بنسبة 5.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة في وقت لاحق اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، ويترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، موسعا معركته ضد التضخم المرتفع، حتى مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.