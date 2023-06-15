بوريل: يجب منع استغلال اللاجئين السوريين من أجل أهداف سياسية

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، خلال مؤتمر دعم سوريا، "يجب منع استغلال اللاجئين السوريين من أجل أهداف سياسية"، مضيفا "أعول على المجتمع الدولى مساعدة السوريين داخل أراضيهم". كما أشاد بالدول التى استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى لم يتخل عن مساعدة السوريين لحل أزمتهم. وقال إننا سنخصص 660 مليون يورو فى 2024 لمساعدة اللاجئين السوريين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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