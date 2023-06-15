وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى دعم أوكرانيا بالأسلحة حتى الانتصار

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، خلال كلمته أمام اجتماع حلف الناتو، إننا نعتمد مقاربة استراتيجية لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدا على أن مساعدة بلاده لأوكرانيا مستدامة.





وأضاف أوستن فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب فى أوكرانيا تمر بلحظة فارقة، ولكن واشنطن مستمرة فى دعم أوكرانيا بالأسلحة حتى الانتصار. وتابع أننا نستمر فى إمداد أوكرانيا بالقدرات والإمكانات الضرورية، كما نعمل على توفير مساعدات لتدريب الجيش الأوكرانى على الدفاع الجوى.

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