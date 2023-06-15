محلل صينى: الحملة الغربية «صينوفوبيا» أصابت برلين

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يوجد تعاون بين الصين وألمانيا فى الاقتصاد، لكن الحكومة الألمانية تعتزم فرض ضغوط على الجانب الصينى فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك قضية تايوان.

وأشار إلى أنه خلال زيارة أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، للصين فى نهاية العام الماضى، قال إن المانيا تريد تحسين علاقتها مع الصين خاصة التبادل التجارى، لكن بعد عودته الموقف الألمانى تجاه الصين تغير بشكل كبير.

وتابع، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد حادثة البريكست تتنافس على دور القيادة فى أوروبا خاصة بعد الأزمة الاوكرانية، كما أنه يوجد تنافس فى توفير الأسلحة لأوكرانيا.

وأكد أن اعتبار ألمانيا الصين عدوًا لها يعتبر حالة من الحملات الغربية فيما يسمى "صينوفوبيا".