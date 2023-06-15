جدة - نرمين السيد - أجلت السلطات فى ولاية جوجارات غرب الهند أكثر من 75 ألفًا من سكان تجمعات سكنية ساحلية معرضة للخطر مع اقتراب الإعصار "بيبارجوى" قادما من بحر العرب والذى من المتوقع أن يجتاح اليابسة فى الهند مساء اليوم الخميس.





وقالت إدارة الأرصاد إن العاصفة فقدت بعضًا من شدتها على ما يبدو وتوقعت أن تحمل رياحًا تتراوح سرعتها القصوى بين 115 و125 كيلومترًا فى الساعة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة "رويترز". وأضافت أنه من المتوقع أن تصل العاصفة لليابسة قرب ميناء جاكهو الهندى بين ماندفى فى جوجارات وكراتشى الباكستانية. وحولت السلطات فى الهند وباكستان قاعات وصالات المدارس والأبنية الحكومية لمخيمات إغاثة لإيواء النازحين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجلاء 75 ألف شخص.. إعصار بيبارجوى يضرب سواحل الهند وباكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.