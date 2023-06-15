سلاح الجو الأوكرانى: اعتراض صاروخ كروز أطلقته روسيا من بحر قزوين

جدة - نرمين السيد - وقال سلاح الجو الأوكرانى، إن هناك 3 صواريخ روسية أصابت منشآت صناعية فى دنيبرو، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت السبت الماضى، إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم دون وقوع ضحايا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أن القوات الروسية نجحت فى تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.