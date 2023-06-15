العالم اليوم - في عيد ميلاد شي جين بينغ.. بوتين يشيد بـ"صديقه العزيز"

انتم الان تتابعون خبر في عيد ميلاد شي جين بينغ.. بوتين يشيد بـ"صديقه العزيز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 01:20 مساءً - أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصفه بأنه "صديقه العزيز" في رسالة بمناسبة عيد ميلاده السبعين دعا فيها إلى تعزيز العلاقات بين بكين وموسكو في خضمّ النزاع في أوكرانيا.

وكتب بوتين في برقية نُشرت على موقع الكرملين "أتمنّى لكم صدقًا، يا صديقي العزيز، الصحة والسعادة والبحبوحة والنجاحات".

وأضاف "أتطلّع إلى مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل مصلحة شعبَي روسيا والصين".

وأشاد بوتين بشي جين بينغ، معتبرًا أن الصين سجّلت تحت قيادته "نجاحات مبهرة، فالاقتصاد الوطني يُظهر نموًا مطّردًا وزادت ثروة المواطنين وتتعزز مكانة بكين على الساحة الدولية".

ورحّب بوتين أيضًا بجهود نظيره الصيني الهادفة إلى تعزيز "علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي" بين موسكو وبكين.