الصين.. ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسى

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات رسمية نشرتها السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة فى صفوف الشباب بلغ فى مايو الماضى 20.8%، فى مستوى قياسى جديد فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المكتب الوطنى للإحصاء، إن بياناته تشير إلى أن البطالة فى صفوف الفئة العمرية الشابة (16-24 عامًا) فى المناطق الحضرية واصلت الارتفاع فى الأشهر الأخيرة، وبلغت الشهر الماضى 20.8%، وكان هذا المعدّل فى أبريل 20.4%. أما معدل البطالة فى صفوف القوى العاملة بأسرها فبلغ 5.2% فى مايو، وهو نفس المستوى الذى كان عليه فى أبريل.

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