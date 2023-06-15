جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم، غدًا الجمعة، والاعتكاف بالمسجد خلال العشر الأوائل من ذى الحجة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فى بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية فى منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة. كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، والتدقيق فى هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية. من جانبه، قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال تصر على جر المنطقة إلى التصعيد ودوامة العنف من خلال جرائمها المتواصلة ضد شعبنا الفلسطينى، والتى كان آخرها اقتحام مدينة نابلس واستشهاد شاب، وتفجير منزل أحد المواطنين، وإصابة العشرات بجروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.