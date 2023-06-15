القاهرة الإخبارية: محتجون يستهدفون مقرات عدد من البنوك فى بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أقدم عدد من المحتجين على تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت وأشعلوا الإطارات عند مداخله، مشيرة إلى أن قوة من الجيش وصلت إلى المكان، حيث حاول بعض المحتجّين قطع الطريق.

كذلك وقع تدافع بين المحتجين وعناصر الجيش بعد محاولة منعهم من تحطيم الواجهات.