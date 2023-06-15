العالم اليوم - مسؤول سابق يتهم البنك الآسيوي للاستثمار بـ"خدمة مصالح الصين"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول سابق يتهم البنك الآسيوي للاستثمار بـ"خدمة مصالح الصين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 02:17 مساءً - اتهم مدير تنفيذي سابق في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية" الحزب الشيوعي الصيني بممارسة نفوذ "مفرط" على المؤسسة بما "يخدم مصالح" بكين، الأمر الذي دفع كندا إلى تجميد تعاونها مع المنظمة.

ووجّه بوب بيكارد المسؤول السابق عن التواصل في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية" هذه الاتهامات، بعد استقالته هذا الأسبوع من المؤسسة ومغادرته الصين على عجل خوفاً على سلامته، حسبما أفاد وكالة فرانس برس.

وقال بيكارد الموجود في طوكيو، إنّ المصرف يسيطر عليه أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني كما يموّل بشكل رئيسي مشاريع تخدم مصلحة بكين.

وأضاف المسؤول الكندي أنّ المصرف هو "مورد" للأهداف الجيوسياسية لجمهورية الصين الشعبية عملياً، قائلا: "أعتقد أنّه يخدم مصالح الصين".

وقال بيكارد لفرانس برس إن المصرف وجّه قروضه بشكل أساسي إلى الدول المشاركة في المبادرة الصينية "الحزام والطريق".

وفي أعقاب التغريدات التي هاجم فيها بيكارد المؤسسة، قال "البنك الآسيوي الصيني" إنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها ومخيّبة للآمال"، مشيراً إلى أنّه "فخور بمهمّته المتعدّدة الأطراف".

كذلك، دافعت الصين عن "شفافية" البنك الآسيوي للاستثمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين رداً على سؤال بشأن هذه القضية "يحترم البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية مبادئ الانفتاح والجدارة والشفافية في توظيف وإدارة العاملين لديه".

ويهدف البنك الذي يتخذ من بكين مقرّاً، إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية في آسيا.

وقد أنشئ في العام 2016 بهدف مواجهة النفوذ الغربي في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وهو يضم 106 دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، لكن الولايات المتحدة ليست عضواً فيه واختارت عدم المشاركة، لكنها تعبر عن قلقها بشأن إدارته وشفافيته.

ومن جهة أخرى، أكد بيكارد أنّه قد تمّ تحذيره بعد انضمامه إلى البنك في مارس 2022 "من الدخول في مواجهة مع أعضاء الحزب لأنّهم أقوياء".

ورفض المسؤول السابق الكشف عن هوية مصدر التحذير، غير أنّه اعترف بإثارة مخاوفه بشأن دور أعضاء الحزب وتأثيرهم، كتابةً قبل شهر.

وقال: "كان الرد في جوهره: لا تغامروا في هذا المضمار".

ووفق مسؤول التواصل السابق، "هناك الكثير من المديرين التنفيذيين الأجانب في واجهة الإدارة". وأضاف أنّ في داخل البنك "هناك نظام موازٍ لهيكلية اتخاذ القرار العام".

كندا تجمد تعاونها

بعد استقالته، أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند أنّ أوتاوا "ستوقف على الفور جميع الأنشطة داخل البنك".

وأضافت أنّ وزارتها ستكون مسؤولة عن "التحقيق من دون تأخير في الادعاءات التي أُثيرت ومشاركة كندا في نشاطات البنك الآسيوي للاستثمار".

وقال بيكارد إنّه "مسرور لأنّ حكومة بلاده تأخذ على محمل الجد مشكلة الافتقار إلى الشفافية والتأثير المفرط للحزب الشيوعي الصيني على ما يُفترض أن يكون منظمة متعدّدة الأطراف".

وأضاف: "أعتقد أنّ الحكومة الكندية ستدرك أنّ مصالح هذا البنك في نهاية المطاف لا تتوافق مع مصالحها".

وتساءل "لماذا تشارك كندا في منظمة تجعل الصين في النهاية المطاف أكثر قوة؟".

منذ سنوات عدّة، توتّرت العلاقات الصينية الكندية، خصوصاً منذ أزمة هواوي وتوقيف منغ وانزهو المدير المالي للمجموعة، الذي تلاه سجن مواطنين كنديين في الصين.

ووصلت التوترات إلى ذروتها أخيراً بعد الكشف عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الكندية واتهامات بتدخّل الصين في الانتخابات الكندية.

وفي السابق، واجه البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية اتهامات مماثلة.

وأكد نائب رئيس المؤسسة تييري لونغيمار في العام 2017، أنّ المصرف لم يكن "أداة للدولة الصينية".