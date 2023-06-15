العالم اليوم - النفط يرتفع وسط بيانات قوية عن إنتاج المصافي في الصين

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع وسط بيانات قوية عن إنتاج المصافي في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 02:17 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد التراجع الكبير أمس، عقب تلميحات الفيدرالي الأميركي إلى زيادة الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 بالمئة إلى 73.96 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة إلى حوالي 68.92 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان 1.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وحصلت السوق على بعض الدعم بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قفز 15.4 بالمئة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بظلالها، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات.

كما ظلت مكاسب النفط محدودة بسبب المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة المتوقع إلى إبطاء الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ومن ثم انخفاض الطلب على الخام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه قد لا تزال هناك حاجة لزيادتها بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية هذا العام.

ومع ذلك يتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام نظرا لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول أوبك+ التي بدأت في مايو والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية اعتبارا من يوليو، مع موسم الطلب القوي.