الجيش السودانى يشن عدة هجمات لمطاردة الدعم السريع بالخرطوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفاد محمد إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، بأن القوات المسلحة السودانية انتهجت استراتيجية التمشيط والمداهمة على مواقع الدعم السريع لضرب الارتكازات التى تتواجد بها، خاصة أن هذه القلة لم تستجب للنداءات المتكررة بترك السلاح والانضمام لصفوف الجيش الوطني.
وتوقع أنه فى ظل الهجمات المكثفة والحصار الذى يفرضه الجيش السوادنى طوال الساعات الماضية أن تخلو العاصمة الخرطوم من أية عناصر متمردة، وأنها ستلجأ إلى الهروب.
وذكر "إبراهيم" فى رسالة على الهواء اليوم الخميس، بتصاعد حدة المواجهات فى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بعد اغتيال والى ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر على يد الدعم السريع، وهو ما زاد من عدد المواطنين الذين فروا من المدينة إلى دولة تشاد هربا من جحيم المعارك بعد أن توقفت الحياة تماما فى الجينية.
ونقل مراسل "القاهرة الإخبارية" عن نقابة أطباء السودان التى اعتبرت الوضع فى مدينة الجنينة بالكارثى والسيئ بعد سقوط عدد كبير من الضحايا فى المدينة نتيجة الاشتباكات.
وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها على منطقة نيالا وولاية شمال كردفان بعد معارك ضارية مع الدعم السريع.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.
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