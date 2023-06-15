جدة - نرمين السيد - أدانت القوات المسلحة السودانية، الخميس، بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الذى وصفته بالغادر، الذى أقدمت عليه "الدعم السريع"، وذلك باختطاف واغتيال والى ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر.





وقالت القوات المسلحة السودانية، فى بيان لها، نقلته "القاهرة الإخبارية"، إن "الدعم السريع" أضافت بهذا التصرف الوحشى فصلًا جديدًا لسجل جرائمها البربرية، التى ظلت ترتكبها بحق كل الشعب السوداني، الذى أصبح بأكمله شاهدًا على جرائمها النكراء، التى لم يشهد تاريخ هذا البلد مثيلاً لها. يذكر أن والى غرب دارفور، هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وتبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: ندين اختطاف واغتيال الدعم السريع لوالى غرب دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.