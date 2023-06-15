أين وصلت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، أنها تدرس الانسحاب من اتفاقية "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب، معللة الأمر أن أوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، الأمر الذى أثار قلق جميع المنظمات الدولية.





بدورها، قالت منظمة المتحدة، إن وقف هذا الممر قد ينذر بأزمة عالمية، محذرة من تداعيات هذا القرار. كذلك، حذرت لجنة الإغاثة الدولية، من أن وقف الاتفاق سيؤدى إلى عواقب كارثية، مشيرة إلى أنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى إفريقيا، أكثر تضررا.

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