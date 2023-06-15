العالم اليوم - الرئيسان الروسي والجزائري يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

انتم الان تتابعون خبر الرئيسان الروسي والجزائري يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 03:22 مساءً - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في موسكو. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الجزائري الذي يزور روسيا: علاقاتنا مع الجزائر شهدت تطورا كبيرا وسنوقع اتفاقات لتعميق العلاقات الاستراتيجية.

سنوقع معاهدة للتعاون مع الجزائر بهدف إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

معاهدة التعاون مع الجزائر ستسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئيسان الروسي والجزائري يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية .. في رعاية الله وحفظة