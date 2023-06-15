العالم اليوم - مصر.. وزارة الزراعة ترد على صورة "الأسد المريض"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. وزارة الزراعة ترد على صورة "الأسد المريض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 03:22 مساءً - نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور يظهر فيها أسد هزيل مريض، تزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

وأكد محمد رجائي أن "هذا الكلام غير حقيقي جملة وتفصيلا"، مؤكد كلامه بمجموعة من الصور الحقيقية من حديقة الحيوان بالإسكندرية اليوم، وفيها بيت السباع والأسود وأيضا الزوار وهم يتجولون في الحديقة، التي تم تطويرها مؤخرا.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالإسكندرية هي ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر تم إنشاؤها عام 1926، وتضم مجموعة من الحيوانات النادرة.

كما تأسست حديقة الحيوان بالجيزة سنة 1891، وهي من أكبر حدائق الحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وتعد أول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا كانت تسمى "جوهرة التاج" لحدائق الحيوان في أفريقيا وتتميز بالتنوع في الحياة البرية، حيث تشتمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور، و369 نوعا من الزواحف، وباقي السلالات من الثدييات.

وأشار رجائي إلى أن هناك تطويرا يوميا في حديقة حيوان الجيزة: