القاهرة الإخبارية: تمديد إغلاق المجال الجوى لـ السودان حتى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقال مطار الخرطوم الدولى: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة".

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب.