تصريح روسى جديد بشأن إمكانية استخدام سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "نظام كييف يرفض جميع فرص التفاوض"، مشيرة فى نفس الوقت إلى إمكانية استخدام السلاح النووى فقط للأغراض الدفاعية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد حوار مع كييف دون الاعتراف بالوضع الراهن.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.