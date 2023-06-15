مدير وكالة الطاقة الذرية يصل محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، "وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه إلى محطة زابوريجيا". وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد ذكرت فى وقت سابق، أن رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن الوكالة تعتزم تغيير مفتشيها فى محطة زابوريجيا النووية التى تسيطر عليها روسيا.

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