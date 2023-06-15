الكرملين: لا آفاق لتمديد صفقة الحبوب مع عدم تنفيذ المطالب الروسية

جدة - نرمين السيد - وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الماضى، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.