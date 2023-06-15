نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : 41 بنكا للدم في المملكة .. و185 حملة تبرع سنويا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 04:11 مساءً - دوت الخليج :- قالت مديرة مديرية بنك الدم في وزارة الصحة، الدكتورة آسيا العدوان، إن عدد بنوك الدم في المملكة يبلغ 41 بنكا تتوزع على جميع المناطق وتتبع للوزارة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفى الإسلامي.

و أكدت أن بنوك الدم منتشرة في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى 3 بنوك دم لمديرية بنك الدم في الأقاليم، وفرعين للمديرية الرئيسية في شرق وغرب العاصمة عمّان.

وتحدثت عن 185 حملة تبرع تنفذها المديرية سنويا، من خلال بنوك الدم المتنقلة التي تجوب الوزارات والمؤسسات والشركات بتنسيق مسبق، مع إمكانية إقامة الحملات في أي قاعة مجهزة بالمحافظات لاستقبال المتبرعين.

** خطوات التبرع

وبينت أن فكرة بنوك الدم قائمة على أخذ الدم من المتبرعين، بنوعين من التبرع؛ الطوعي وهو الذي لا يقابله إعطاء المتبرع وحدة دم بديلة عن المتبرع بها، والتبديلي وهو الذي يتبرع فيه الشخص لأخذ وحدة دم بديلة عن المتبرع بها.

وذكرت أنه يسمح بالتبرع بالدم لأي ذكر يتراوح عمره بين 18 و60 عاما وخضاب دمه 12.5 كحد أدنى كل 3 أشهر، ولأي أنثى يتراوح عمرها بين 18 و55 عاما وخضاب دمها 12 كحد أدنى كل 4 أشهر، على أن يكونوا خالين من الأمراض المزمنة والسرطان ونقص المناعة، إضافة إلى خلو دمهم من الأدوية التي من الممكن بقاؤها في بلازما الدم لفترة طويلة والتي قد تسبب مشاكل عند المتبرع لهم.

وأوضحت أنه يتم تسجيل بيانات المتبرع بالدم من خلال هويته أو وثيقة إثبات شخصية يحملها، ومن ثم يتم فحص زمرة دمه، ليجلس بعدها على كرسي التبرع من 4 إلى 6 دقائق كحد أقصى ، وفق هلا اخبار .

وتابعت أن بنك الدم يصفّي الوحدات المتبرع بها إلى مكوناتها بعد فحصها وفلترتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، ليتم تخزينها في مبردات معدة بحسب درجة الحرارة المعتمدة لكل مكون، ومن ثم تنقل بحسب البروتوكولات المتعارف عليها بناء على طلب الطبيب المعالج.

** فوائد

وأضافت أن أهمية التبرع بالدم تكمن في إنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين لنقل الدم لهم بشكل مستمر، أو للمتعرضين لحوادث السير، أو في العمليات المبرمجة والطارئة.

وقالت إن التبرع بالدم يحفز العظم على إنتاج دم جديد ما يؤدي إلى تجدد نخاع العظم والدم في الجسم، كما يعزز الدورة الدموية ويخفف التراكمات والترسبات غير المفيدة الموجودة في الدم وتكدسات الحديد في الأعضاء الأساسية.

“وأثبتت الدراسات أن التبرع الطوعي بالدم من 3 إلى 4 مرات متكررة يقي إلى حد ما من السرطانات؛ كسرطان القولون وسرطان البروستات”، وفق العدوان.