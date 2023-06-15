العالم اليوم - مسح: الوظيفة المرموقة من دوافع تقديم الطلبة في جامعات الخارج

انتم الان تتابعون خبر مسح: الوظيفة المرموقة من دوافع تقديم الطلبة في جامعات الخارج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:24 مساءً - كشف مسح عالمي أجرته مؤسسة Keystone Education Group المتخصصة في بحوث الجامعات أن 24 ألف طالب من 195 دولة يبحثون فرصة استكمال تعليمهم العالي في جامعات خارج دولهم. وأشار المسح إلى أن التطور الوظيفي ونيل وظيفة مرموقة باتت ضمن دوافع الدراسة في الخارج.

فما هو السبب وراء هذه الخطوة؟ وما هو أكبر حافز للطلاب لاتخاذ هذا القرار؟

قال 53%، من عينة البحث إن العمل هو المصدر الأساسي لتحفيزهم للدراسة في الخارج. بينما قال 46% إنهم مدفوعون برغبة قوية في التطور الشخصي.

ومع ذلك، قال ثلاثة أرباع الطلاب الذين شملهم الاستطلاع، إنهم قلقون بشأن سلامتهم أثناء الدراسة في الخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمييز المحتمل.

عدا عن ذلك قال 52% من الطلاب، إن البرامج الدراسية تمثل أولوية لهم هذا العام.

من جهة أخرى، عبر الطلاب الذين يريدون الذهاب للدراسة في الخارج عن بعض المخاوف بشأن متطلبات التأشيرة، والرسوم الدراسية ونفقات المعيشة، وفي تعليقه على الموضوع، قال الخبير التربوي والتعليمي محمد خليل موسى خلال حديثه لبرنامج الصباح على "دوت الخليج":