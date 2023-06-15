وزير خارجية الأردن: تراجع الدعم العالمى للدول المستضيفة للاجئين بشكل خطير

جدة - نرمين السيد - ودعا الصفدى فى تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" قبل انطلاق بروكسل (7)، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين لأنه لم يعد ممكنا التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية. وقال إن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان فى العالم، وهناك 1.3 مليون سورى يعيشون فى الأردن، يتلقون جميع الخدمات، وإننا سنقترح إنشاء صندوق خاص لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين. وأشار إلى أن هناك منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمى قلصوا خدماتهم فى الأردن، وسيتوقف برنامج الغذاء العالمى عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين فى شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أن هناك 200 ألف سورى ولد فى الأردن منذ بداية الأزمة السورية، وأكثر من 155 ألف طالب سورى فى المدارس الأردنية، وأن 50 % من السوريين فى الأردن أعمارهم تقل من 15 سنة.

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