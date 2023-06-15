أوكرانيا: حققنا تقدما فى مدينتى باخموت وزابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، إن القوات تقدمت تدريجيا فى هجومها المضاد ضد القوات الروسية، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة"، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، فى تدوينة على تطبيق تيليجرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحًا "جزئيًا".

وأضافت "ماليار"، أنه فى اليوم الماضى، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر فى مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت التى أصابها دمار شديد والواقعة فى شرق البلاد، وما تراوح بين 300 و350 مترًا فى اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقالت ماليار: "قواتنا تتحرك فى مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوى ومدفعى للعدو".

وأكدت للتلفزيون الأوكراني، إن عدد قتلى العدو فى قطاع "خورتيتسيا" الشرقى من الجبهة خلال الأسبوع الماضى كان أكبر بمقدار 8.73 مرة من الخسائر الأوكرانية، وبلغت النسبة 5.3 مرة فى قطاع "تافريا".