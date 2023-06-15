بالفيديو ... الملكة رانيا : الله ستر كان وقع فراس المصور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 05:16 مساءً - دوت الخليج :- نشرت الملكة رانيا اليوم الاربعاء فيديو قصير لموقف طريق حصل مع المصور الخاص خلال توجهها لحضور الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب . وعلقت الملكة على الفيديو وقالت : الله ستر كان وقع فراس المصور . فيديو :

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