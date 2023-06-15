العالم اليوم - أمير قطر يبدأ زيارة رسمية للعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:29 مساءً - وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وبحسب وكالة الأنباء القطرية، سيبحث الجانبان تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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